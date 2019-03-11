Google запатентовал контроллер для сервиса потоковой передачи игр

Google работает над сервисом потоковой передачи игр, который будет основан на сервисе Project Stream. Идея Project Stream в том, чтобы вы могли запускать любые видеоигры на любом ноутбуке или ПК, даже если они не являются сверхмощными игровыми устройствами. Компания готовит игровое оборудование для своего сервиса в форме контроллера. Он сможет подключаться к Интернету и будет независим от любого хост-устройства.

Недавно опубликованный патент фактически относится к системе уведомлений для контроллера. Он может получать уведомления в чате, а также запускать приложения на совместимых устройствах. Более того, пользователи могут получать уведомления о появлении новой игры или о том, что у них есть шанс попасть в таблицу лидеров. Конференция разработчиков игр пройдет 19 марта, где мы можем услышать больше о планах компании относительно Project Stream.