Готовится новый флагман Xiaomi

В сети появились новые изображения смартфона от Xiaomi, который в обозримом будущем должен стать флагманским устройством. По мнению аналитиков мобильного рынка, данный гаджет обязан радовать потенциальных покупателей высокой производительностью за счет самого совершенного современного железа. С другой стороны, сейчас практически каждый второй смартфон на рынке может похвастаться максимальной производительностью и это вообще не новость. Второй бонус — большой дисплей на всю фронтальную панель. Это уже более интересно выглядит, но пока что это лишь фотографии из китайской социальной сети. Говорить с уверенностью до официального анонса я бы ни о чем не стал. Да и какой смысл, если такие вот гадания на кофейной гуще обычно оказываются очень далекими от реальной картины.