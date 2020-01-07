Графический планшет за 400 долларов

Wacom One имеет HD-дисплей 1920x1080 с антибликовой пленкой. Он подойдет для начинающих художников, для людей которые любят рисовать, его можно считать продукотом начального уровня. Графический планшет совместим с ПК, Mac и Android.

Холст обеспечивает естественное трение поверхности и минимальное отражение обеспечивают интуитивное рисование на экране. Размер дисплея почти соответсвует формату страницы A4.

Планшет поставляется с бонусным пакетом программного обеспечения, одно из таких Bamboo Paper со всеми расширениями. Он имеет три порта: HDMI, USB, не имеет поддержки USB-C. Планшет доступен для заказа на официальном сайте компании.