Грядущий планшет Google вас разочарует

Google анонсировала Pixel Tablet на Google I/O 2022, и хотя это мероприятие было в основном посвящено серии Google Pixel 7 и Pixel Watch, можно с уверенностью сказать, что мы очень мало знаем о Pixel Tablet. Однако теперь у нас есть новая информация о грядущем Android-планшете, и она может разочаровать некоторых людей. По словам разработчика Кубы Войцеховски, Pixel Tablet будет оснащен чипсетом Tensor первого поколения, который используется в серии Pixel 6. Эта информация была раскрыта через код, найденный в AOSP, который также раскрыл ряд других подробностей о грядущем планшете. К сожалению, в Google Pixel Tablet отсутствуют некоторые ключевые функции, которые можно найти в лучших современных планшетах. Например, у него нет поддержки GPS или сотовой связи.

Это означает, что планшет не подойдет людям, которые ищут что-то более дорогое, но с возможностью полностью отказаться от смартфона в определённых сценариях. Это также означает, что планшет в первую очередь предназначен для тех, кто ищет что-то, что можно использовать дома, а не портативное устройство, которое можно использовать на улице. Ранее ходили слухи, что Pixel Tablet будет функционировать как интеллектуальный дисплей для Google Nest Hub, за исключением съемного дисплея, и последний отчет инсайдера также подтверждает это. Утечка также показывает, что планшет не будет оснащен датчиком приближения или барометром, но нужно отнестись к этой новости с долей недоверия. Слабо верится, что Google выпустит настолько слабый планшет.