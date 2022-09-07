Грядущий планшет Google вас разочарует

Google анонсировала Pixel Tablet на Google I/O 2022, и хотя это мероприятие было в основном посвящено серии Google Pixel 7 и Pixel Watch, можно с уверенностью сказать, что мы очень мало знаем о Pixel Tablet. Однако теперь у нас есть новая информация о грядущем Android-планшете, и она может разочаровать некоторых людей. По словам разработчика Кубы Войцеховски, Pixel Tablet будет оснащен чипсетом Tensor первого поколения, который используется в серии Pixel 6. Эта информация была раскрыта через код, найденный в AOSP, который также раскрыл ряд других подробностей о грядущем планшете. К сожалению, в Google Pixel Tablet отсутствуют некоторые ключевые функции, которые можно найти в лучших современных планшетах. Например, у него нет поддержки GPS или сотовой связи.

Это означает, что планшет не подойдет людям, которые ищут что-то более дорогое, но с возможностью полностью отказаться от смартфона в определённых сценариях. Это также означает, что планшет в первую очередь предназначен для тех, кто ищет что-то, что можно использовать дома, а не портативное устройство, которое можно использовать на улице. Ранее ходили слухи, что Pixel Tablet будет функционировать как интеллектуальный дисплей для Google Nest Hub, за исключением съемного дисплея, и последний отчет инсайдера также подтверждает это. Утечка также показывает, что планшет не будет оснащен датчиком приближения или барометром, но нужно отнестись к этой новости с долей недоверия. Слабо верится, что Google выпустит настолько слабый планшет.
В Pixel Tablet компания Google откажется от 32-битных прилож…
Прошло около 5 лет с тех пор, как Apple перешла на поддержку только 64-разрядных систем в iOS 11. Однако …
Планшет Xiaomi Book S 12.4 получил Arm-процессор и ОС Window…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент планшетов моделью Xiaomi Book S 12.4, которая работает под управлен…
Планшет Bigme inkNote Color оснащен экраном E Ink Kaleido 2…
Компания Bigme представила новый планшет под названием - Bigme inkNote Color. Рекомендованная цена планше…
Планшет Huawei MatePad Pro получит операционную систему Harm…
Компания Huawei официально подтвердила, что новая операционная система HarmonyOS 3.0 будет выпущена вмест…
Планшет realme Pad X оценен в 180 долларов…
В Китае стартовали продажи недорогого планшета realme Pad X. Планшет был представлен 26 мая. Версия с 4 Г…
Планшет Samsung Galaxy Tab S8 обновили до Android 12L…
Компания Samsung выпустила обновление до операционной системы Android 12L для флагманских планшетов Galax…
Samsung готовит дисплеи для iPad 2024 года…
Сообщается, что Samsung заключила соглашение с японской компанией Ulvac, и, по слухам, обе компании начал…
Honor представила планшет Tablet 8 в цветовом исполнении Daw…
Компания Honor представила планшет Tablet 8 в цветовом исполнении Dawning Blue. …
Обзор HUAWEI MatePad 11 256Gb Wi-Fi (Olive Green). Переходим с ноутбука на планшетОбзор HUAWEI MatePad 11 256Gb Wi-Fi (Olive Green). Переходим с ноутбука на планшет
Обзор Cubot TAB 10. Недорогой 10-дюймовый планшет с IPS и LTEОбзор Cubot TAB 10. Недорогой 10-дюймовый планшет с IPS и LTE
Обзор Lenovo Tab P12 Pro. Бизнес планшет с AMOLED 120 Гц и стилусомОбзор Lenovo Tab P12 Pro. Бизнес планшет с AMOLED 120 Гц и стилусом
Обзор Xiaomi Pad 5. Правильная альтернатива планшету Apple iPad Air 4Обзор Xiaomi Pad 5. Правильная альтернатива планшету Apple iPad Air 4
Обзор Lenovo Yoga Tab 13 YT-K606F. Продвинутый планшет для креаторовОбзор Lenovo Yoga Tab 13 YT-K606F. Продвинутый планшет для креаторов
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor