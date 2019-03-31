Гуру процессоров Apple уходит из компании спустя девять лет

Один из самых важных разработчиков процессоров Apple покинул компанию. Старший директор подразделении «Платформы Архитектуры» Джерард Уильямс III ушел из компании. Проработав в общей сложности около девяти лет в Apple. Уильямс руководил разработкой процессоров от Apple A7 до системы A12X.

A7 был первым 64-разрядным процессором для смартфонов / планшетов. Согласно Apple, процессор A12X на 92% быстрее других процессоров в мире. В дополнение в разработке своих собственных процессорных ядер старший директор Джерард Уильямс III имеет 60 патентов Apple на свое имя. Причина его отъезда (пока) неизвестна.