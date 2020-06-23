HANNspree представляет новую линейку портативных мониторов

HANNspree объявила о выпуске новой линейки портативных мониторов.

Новые модели, являются одними из самых легких портативных мониторов на рынке и обеспечивают удобство в обращении. Один соединительный кабель USB 3.1 Type-C позволяет подключать эти мониторы практически к любому ноутбуку или ПК.

Мониторы оснащены панелями Full HD с превосходным цветом и контрастностью для яркого визуального отображения. Также имеют углы обзора 170 °, обеспечивая яркое изображение с экстремальных положений обзора, что делает их идеальными для мобильных групповых презентаций. Кроме того, каждая новая портативная модель включает в себя крышку из закаленного твердого стекла, которая очень долговечна, а также защищает от пыли, грязи, конденсата, разливов жидкости и моющих растворов.

Характеристики:

Дисплей: 15,6 "10-точечный сенсорный экран

Разрешение: 1920 x 1080 (16: 9)

Яркость: 250 кд / м²

Коэффициент контрастности (активный): 10 000 000: 1

Входы: Mini HDMI, USB 3.1 Type-C x2

Встроенные стереодинамики разъем для наушников

Режим низкого синего света

Легкая защитная крышка / складная подставка

355,4 х 11 х 222,88 мм (ШхГхВ)

Оснащен сенсорным дисплеем, и обеспечивает плавное и точное касание, сверхбыстрый, чувствительный сенсорный отклик и плавное перетаскивание. Мониторов включает инновационный складной интеллектуальный чехол, который может превратиться в подставку, а также имеет встроенные стереодинамики.