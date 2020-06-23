HANNspree представляет новую линейку портативных мониторов

Новые модели, являются одними из самых легких портативных мониторов на рынке и обеспечивают удобство в обращении. Один соединительный кабель USB 3.1 Type-C позволяет подключать эти мониторы практически к любому ноутбуку или ПК.
Мониторы оснащены панелями Full HD с превосходным цветом и контрастностью для яркого визуального отображения. Также имеют углы обзора 170 °, обеспечивая яркое изображение с экстремальных положений обзора, что делает их идеальными для мобильных групповых презентаций. Кроме того, каждая новая портативная модель включает в себя крышку из закаленного твердого стекла, которая очень долговечна, а также защищает от пыли, грязи, конденсата, разливов жидкости и моющих растворов.
Оснащен сенсорным дисплеем, и обеспечивает плавное и точное касание, сверхбыстрый, чувствительный сенсорный отклик и плавное перетаскивание. Мониторов включает инновационный складной интеллектуальный чехол, который может превратиться в подставку, а также имеет встроенные стереодинамики.
Характеристики:
- Дисплей: 15,6 "10-точечный сенсорный экран
- Разрешение: 1920 x 1080 (16: 9)
- Яркость: 250 кд / м²
- Коэффициент контрастности (активный): 10 000 000: 1
- Входы: Mini HDMI, USB 3.1 Type-C x2
- Встроенные стереодинамики разъем для наушников
- Режим низкого синего света
- Легкая защитная крышка / складная подставка
- 355,4 х 11 х 222,88 мм (ШхГхВ)