HD-проектор Acer X1328Wi вышел в России

Компания Acer дала старт российским продажам проектора X1328Wi, который оценен от 57500 рублей. Новинка получила 0,65-дюймовую DLP-матрицу DarkChip 3D с нативным разрешением 1280:800 точек (HD) и поддержкой вывода в разрешении 1920:1200 точек. Новинка также характеризуется лампой подсветки OSRAM с яркостью до 5000 лм и сроком службы до 15 тысяч часов в режиме 24/7, контрастностью 20000:1, проецированием изображения диагональю от 27 до 300 дюймов на дистанции от 1 до 10 метров, отображением 1,07 млрд цветовых оттенков, вертикальной развёрткой до 120 Гц, шумом до 27 дБ в режиме ECO, коррекцией трапециевидных искажений, автоматической цветокоррекцией LumiSense и ColorSafe II, режимом Football Mode для более высокой резкости и насыщенных цветов, поддержкой трёхмерного контента посредством HDMI 3D Display, технологией Acer BlueLight Shield для защиты от синего света, 3-Вт акустикой, интерфейсами HDMI 1.4, VGA и RCA, портами USB и RS232 для сервисного подключения, 3,5-мм аудиовыходом и входом, беспроводным пультом управления и дополнительным модулем UWA5 для Wi-Fi-подключения с поддержкой Miracast и EZCast.