HMD Global Официально представила Nokia G50

Всего несколько дней назад HMD Global объявила о запуске мероприятия, запланированном на 6 октября. Соответственно, все думали, что компания на данном мероприятии представит все свои свежие новинки, и пользователи должны немного подождать официальных данных. Но на деле оказалось, что производитель решил долго не ждать — смартфон Nokia G50 был представлен уже сегодня. Стоит отметить, что Nokia G50 — четвертый смартфон от Nokia на базе чипсета Snapdragon 480 5G, три других — Nokia X10, Nokia X20 и защищенный телефон Nokia XR20. Это также первая модель Nokia G-серии с поддержкой 5G. Новый смартфон имеет вполне стандартный дизайн, который HMD Global использует для других своих смартфонов — задняя часть плоская, но с изгибами по краям, а посередине расположена панель с камерами. Этот же дизайн вы могли видеть и на других смартфонах бренда за последний год-полтора.

Также Nokia G50 оснащен 6,82-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и V-образной выемкой для 8-мегапиксельной фронтальной камеры. Основная задняя камера представляет собой 48-мегапиксельный датчик с автофокусом, а также сверхширокоугольную 5-мегапиксельную камеру и 2-мегапиксельный датчик глубины. Процессор Snapdragon 480 5G работает в паре с 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной памяти. Существует поддержка расширения хранилища с помощью карты MicroSD, которая позволяет увеличить объем памяти до 512 ГБ. Довольно интересное решение, вопрос пока что только в стоимости.