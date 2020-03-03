HMD Global готовит презентацию новинок

Как вы все знаете, из-за коронавируса многие выставки и мероприятия были отменены, так что на рынке электроники случился некий застой. Однако производители не думают сидеть в тишине, ожидая каких-то кардинальных изменений на рынке, а спокойно показывают свои собственные решения. К примеру, компания HMD Global сообщила, что новинки от компании Nokia будут официально представлены уже в конце марта. В компании пока что не говорят, что именно будет представлено и будут ли показаны новые флагманские смартфоны, но отдельную презентацию только ради одних часов или чего-то в таком духе никто не назначал бы. Вероятно, производитель планирует показать нечто действительно увлекательное, так что ждем с большим нетерпение презентации.