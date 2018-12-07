HMD Global продала около 70 миллионов смартфонов Nokia

HMD Global недавно исполнилось 2 года - компания была основана 1 декабря 2016 года.

Только через месяц, компания выпустила первый телефон - Nokia 6. С тех пор молодая компания продала около 70 миллионов телефонов с воскрешенным брендом Nokia. Ее самые популярные телефоны обычно находятся в ценовом диапазоне 300-400 евро. Nokia 6.1 стал самым продаваемым телефоном компании по всему миру после того, как компания выпустила Nokia 7 plus. HMD признает, что большая часть его успеха связана с поклонением поклонников бренда Nokia, поэтому он фокусируется на достижении этого наследия путем создания высококачественных телефонов. Но есть проблема - почти 80% клиентов HMD составляют люди от 35 лет и старше. Это люди, которые помнят Nokia в расцвете сил. Таким образом, HMD хочет привлечь молодых людей, моложе 20 лет, используя esports для продвижения по службе.