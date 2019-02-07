HONOR 10 Lite завтра выйдет в России

Бренд HONOR, который ранее был просто линейкой смартфонов китайской компании Huawei, представил новый смартфон среднего класса под названием HONOR 10 Lite. Это достаточно интересный продукт, который выглядит привлекательно и обладает продвинутой начинкой. Для большинства пользователей смартфон будет идеальным приобретением, так как у него есть все необходимое, хотя стоимость при этом вполне адекватная. Пока что данных о стоимости для отечественного рынка нет, но производитель обещал отправить смартфон в продажу уже 8 февраля, то есть завтра. Будем надеяться, что стоимость будет достойной и все смогут позволить себе столь красивое и производительное устройство. Благо, ждать осталось недолго — завтра уже все узнаем.