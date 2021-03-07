HONOR 20, 20 Pro и V20 получили глобальное обновление Magic UI 4.0

Серия смартфонов HONOR 20 и V20 получили глобальное стабильное обновление Magic UI 4.0.

Ранее стабильное обновление уже было выпущено на эти устройства в Китае. Теперь глобальные варианты HONOR 20, HONOR 20 Pro и HONOR V20 получают глобальную стабильную версию Magic UI 4.0. Выпускается обновление с прошивкой версии 11.0.0.138, развертывается обновление OTA размером около 1,84 ГБ. Эта версия программного обеспечения основана на EMUI 11, который, в свою очередь, представляет собой пользовательский интерфейс на базе Android 10 без GMS.

Пользовательский интерфейс по-прежнему имеет улучшенные функции, такие как конфиденциальность обмена фотографиями, галерея, мелодии звонка, анимация пользовательского интерфейса, многооконный режим и многое другое. Обновление Magic UI 4.0 также имеет соответствующие функции.
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