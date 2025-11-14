HONOR 500 Pro получит аккумулятор на 8000 мАч

Авторитетный информатор Digital Chat Station раскрыл параметры флагманского смартфона HONOR 500 Pro, который будет представлен в ближайшее время. Итак, устройству приписывают наличие плоского 6,55-дюймового экрана с разрешением 2736:1264 точки и кадровой частотой 120 Гц, производительной 3-нанометровой платформы Qualcomm Snapdragon 8 Elite, до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ флеш-памяти, кремниевого аккумулятора ёмкостью 8000 мАч, ультразвукового 3D-сканера отпечатков пальцев, чипа улучшения радиочастот C1+, энергоэффективного чипа E2, основной камеры с главным модулем разрешением 200 Мп, металлической рамы и четырёх расцветок корпуса.

