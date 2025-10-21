Apple готовит сразу два складных флагмана

Долгожданный выход Apple на рынок складных устройств, похоже, становится всё более реальным — согласно свежему отчёту, компания работает сразу над двумя моделями. Первый складной iPhone в формате книги должен выйти в 2026 году, а раскладушка появится в 2028-м, то есть через два года после дебюта Apple в этом сегменте. Первая модель, которую аналитики условно называют iPhone Fold, будет складываться вертикально, как серия Samsung Galaxy Z Fold, и напоминать два iPhone Air, соединённых вместе. Вторая версия будет выполнена в стиле Galaxy Z Flip — компактная раскладушка с акцентом на дизайн и удобство переноски. Об этом рассказал аналитик Ким Ки-хён, директор компании Stone Partners, выступая на конференции Tech Summit. Он подтвердил, что Apple уже заключила партнёрские соглашения с рядом поставщиков для подготовки к релизу в 2026 году.

Более того, по его словам, в начале 2028-го компания намерена расширить линейку складных устройств, что указывает на долгосрочные планы, а не единичный эксперимент. Первый складной iPhone, по данным инсайдера, получит комплекс передовых технологий дисплея, которые должны обеспечить Apple преимущество перед конкурентами. Например, устройство будет использовать LTPO-дисплей, COE, CPM, технологию Clear OC, камеру под экраном и технологию Glass Mid-Frame. Впрочем, пока что это лишь предположения инсайдеров, которые вполне могут ошибаться в своих суждениях. Стоит подождать официального релиза.