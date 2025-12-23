Apple повысит цены на iPhone из-за чипов памяти

iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max уже подорожали в этом году, однако дефицит DRAM может стать для Apple куда более серьёзным испытанием, поскольку компании приходится искать способы сохранить маржинальность, одновременно переплачивая за модули оперативной памяти LPDDR5X объёмом 12 ГБ. Согласно последнему слуху, компания из Купертино вынуждена платить за этот компонент на 230% больше, а с учётом того, что долгосрочные контракты с Samsung и SK Hynix, по слухам, истекают в январе 2026 года, Apple явно стоит заранее подготовить чёткий план действий. В начале года стоимость одного чипа LPDDR5X на 12 ГБ находилась в диапазоне от 25 до 29 долларов, однако, как сообщает блог yeux1122, сейчас цена выросла до 70 долларов, что и соответствует росту на 230%.

Несмотря на внушительную цепочку поставок, которая часто защищает Apple от глобальных рыночных потрясений, рост цен на DRAM, судя по всему, стал исключением. В свежем отчёте говорится, что компания готовит ответные меры, хотя её положение остаётся относительно устойчивым благодаря тому, что значительный объём памяти был закуплен ещё до резкого подорожания. Если Apple не удастся обойти эту проблему, ей, возможно, придётся повысить цены на линейку iPhone 18, которая, по слухам, получит шестиканальную память LPDDR5X ради увеличенной пропускной способности и улучшенной работы ИИ. Правда, подорожание будет не очень значительным — примерно на 50 долларов за топовую модель с 12 ГБ оперативной памяти на борту.