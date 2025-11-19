POCO F8 Ultra получит батарею на 6500 мАч

Бренд Poco раскрыл некоторые характеристики о смартфонах POCO F8 Ultra и POCO F8 Pro, которые будут представлены уже 26 ноября. Итак, старшую модель оснастят аккумулятором ёмкостью 6500 мАч, а младшую – 6210 мАч. Ранее было объявлено о наличии процессоров Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Snapdragon 8 Elite соответственно.

По предварительным данным, POCO F8 Ultra получит также 6,9-дюймовый OLED-экран с разрешением 2608:1200 точек, частотой обновления изображения 120 Гц и пиковой яркостью 3500 кд/м², дополнительный графический процессор D2, систему охлаждения с испарительной камерой на 6700 мм², селфи-камеру на 20 Мп, тройную камеру с модулями разрешением 50 Мп (датчик Light Fusion 950 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископ с 5-кратным оптическим зумом), акустику с двумя линейными динамиками и сабвуфером, поддержку 100-Вт проводной, 50-Вт беспроводной зарядок и обратной 22,5-Вт зарядок, металлическую рамку, защиту от воды и пыли по стандарту IP68 и ультразвуковой подэкранный дактилоскоп.
