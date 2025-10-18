Глобальную версию Red Magic 11 Pro представят в октябре

Компания Red Magic объявила, что глобальный релиз представленного вчера в Китае смартфона Red Magic 11 Pro состоится уже 3 ноября. Судя по всему, международная версия унаследует все характеристики у китайской. Напомним, что смартфон получил флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, систему охлаждения с вентилятором Yufeng 4.0 со скоростью вращения до 24 000 об/мин, ОЗУ стандарта LPDDR5T и флеш-память UFS 4.1 PRO, фирменный игровой чип Red Core R4, 6,85-дюймовый дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц, 50-Мп сдвоенную тыльную камеру с OIS, подэкранную селфи-камеру, аккумулятор ёмкостью 700 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 80 Вт.