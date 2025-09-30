OnePlus Ace 6 получит аккумулятор на 7800 мАч

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл подробности о смартфоне OnePlus Ace 6, который будет представлен во второй половине октября. Итак, устройству приписывают наличие прошлогоднего топового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite, двухсекционной батареи общей ёмкостью 7800 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт, корпусом массой 214 граммов, дисплея с кадровой частотой 165 Гц и разрешением 1.5K, чёрной, серебристой и белой расцветок корпуса, а также версий с 12/256, 12/512, 16/256, 16/512, 16/1024 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Одновременно с Ace 6 будет представлена топовая модель OnePlus 15 с новой флагманской платформой Qualcomm Snapdragon 8 Elite 5.