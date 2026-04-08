HONOR 600 и HONOR 600 Pro получили дату выходу

Компания HONOR объявила, что уже 23 апреля будут представлены смартфоны HONOR 600 и HONOR 600 Pro. Речь идет именно о глобальных версиях. По предварительным данным, базовая модель получит 4-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 с тактовой частотой до 2,8 ГГц и графическим ускорителем Adreno 722, 6,59-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K и кадровой частотой 120 Гц, отдельную кнопку для управления искусственным интеллектом, сдвоенную основную камеру и батарею ёмкостью 9000 мАч. Старшая модель будет отличаться более производительным процессором Snapdragon 8-серии и тройной тыльной камерой.