HONOR Magic 6 Ultimate Edition показали на пресс-рендерах

Компания HONOR опубликовала официальные изображения флагманского смартфона Magic 6 Ultimate Edition, который будет официально представлен уже 18 марта вместе с Magic 6 RSR Porsche Design и ноутбуком MagicBook 16 Pro. На этот раз аппарат демонстрируют в черной и фиолетовой расцветках. Отметим новый дизайн блока основной камеры, металлическую рамку корпуса и кожаную тыльную панель.

Что до технических характеристик, HONOR Magic 6 Ultimate приписывают наличие OLED-дисплея с технологией LTPO и разрешением 1,5K, селфи-камеры на 50 Мп с автофокусировкой и датчиком глубины ToF 3D, а также топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.
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