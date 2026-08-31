HONOR Magic 9 Pro получит две 200-Мп камеры

Авторитетный информатор Digital Chat Station опубликовал подробности о флагманском камерофоне HONOR Magic 9 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие основной камеры с модулями разрешением 200 Мп (датчик оптического размера 1/1,28 дюйма, оптика с диафрагмой F/1,57 и оптическая стабилизация с компенсацией отклонений до 3 градусов), 50 Мп (сверхширик) и 200 Мп (перископический телеобъектив с диафрагмой F/2,6 и сенсор оптического формата 1/1,4 дюйма). Отдельного внимания заслуживает фронтальная камера на базе датчика с соотношением сторон 1:1. Таким образом, пользователь сможет кадрировать изображения как горизонтально, так и вертикально без больших потерь. Официальный релиз серии Magic 9 ожидается в Китае в октябре этого года.