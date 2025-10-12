HONOR Magic8 Pro получит ёмкую батарею

Авторитетный информатор Digital Chat Station раскрыл параметры флагманского смартфона HONOR Magic8 Pro, который будет представлен уже 15 октября. Итак, аппарат оснастят 6,71-дюймовым изогнутым дисплеем с разрешением 1,5K и ультразвуковым дактилоскопическим сенсором, батареей ёмкостью 7200 мАч, поддержкой 120-Вт проводной быстрой зарядки, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (главный модуль с 23-мм оптикой и диафрагмой F1.6), 50 Мп (сверхширик) и 200 Мп (перископический модуль с эквивалентным фокусным расстоянием 85 мм и апертурой F2.6), топовым 3-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с тактовой частотой до 4,6 ГГц, а также чёрной, лазурно-синей, белой и золотистой расцветками корпуса.