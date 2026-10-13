HONOR Magic9 и iQOO 16 стали лидерами продаж в Китае

Китайские источники сообщают, что на момент празднования Национального дня в Китае серия смартфонов HONOR Magic9 оказалась самой продаваемой среди флагманов, а iQOO 16 стал самой популярной «крупноэкранной» моделью на крупнейшей площадке JD.com. При этом данные бестселлеры доступны на китайском рынке и пока только готовятся к дебюту на мировом рынке.

Напомним, что оцененный от 895 долларов iQOO 16 оснащается однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с 2-нанометровым техпроцессом и тактовой частотой до 5 ГГц, 6,85-дюймовым экраном AMOLED от Samsung с разрешением 3168:1440 точек и кадровой частотой до 165 Гц, ОЗУ LPDDR5X Ultra или LPDDR5X Ultra Pro в зависимости от версии, флеш-памятью UFS 4.1, игровым чипом iQOO Q4, батареей Blue Ocean ёмкостью 8400 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 40-Вт беспроводной зарядок, поддержкой обходной зарядки, основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик оптического размера 1/1,3 дюйма), 50 Мп (перископический телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом) и 50 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 32 Мп, корпусом толщиной 8,3 мм и массой до 229,8 г, предустановленной прошивкой OriginOS 7 на базе ОС Android 17, ультразвуковым 3D-сканером отпечатков пальцев и двумя симметричными динамиками.
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