Инсайдер рассекретил смартфоны OPPO Reno17 и Reno17 Pro

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл подробности о смартфонах OPPO Reno17 и Reno17 Pro, которые будут официально представлены уже завтра, 16 ноября. Итак, базовую модель оснастят 6,56-дюймовым LTPS-экраном с разрешением 1,5K, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 с тактовой частотой до 2,8 ГГц и графическим адаптером Adreno 722, селфи-камерой на 50 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением по 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископический телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом), батареей ёмкостью 8000 мАч, поддержкой 80-Вт быстрой проводной зарядки, металлической рамкой корпусом и подэкранным оптическим дактилоскопом. OPPO Reno17 Pro будет отличаться 6,32-дюймовым дисплеем, более производительным процессором MediaTek Dimensity 8550 SUPER, 200-Мп тыльной камерой и аккумулятором ёмкостью 7200 мАч.

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