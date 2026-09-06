Складной смартфон Xiaomi 18 Fold показали в двух новых расцветках

Компания Xiaomi опубликовала новые изображения складного смартфона Xiaomi 18 Fold, который будет представлен в Китае уже 7 сентября. Ранее устройство демонстрировалось в красном цвете, а теперь его показали в черной и золотистой расцветках.

Ранее сообщалось, что Xiaomi 18 Fold оснастят улучшенной конструкцией с новым поколением фирменного шарнира Dragon Bone Hinge, новым двухслойным сверхтонким стеклом UTG, фирменным защитным стеклом Dragon Crystal Glass 3.0 с обеих сторон и рамкой из аэрокосмического алюминиевого сплава серии 7, 5,38-дюймовым внешним экраном, 7,58-дюймовым внутренним дисплеем с соотношением сторон 2:1, фирменной однокристальной системой XRING O3 (производительность в бенчмарке AnTuTu более 5,22 млн баллов), поддержкой оперативной памяти LPDDR6 с пропускной способностью памяти 113,8 ГБ/с, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 67-Вт проводной 50-Вт беспроводной зарядок, тройной основной камерой Leica c оптикой Summilux на 200 Мп (датчик оптического размера 1/1,56 дюйма), 50 Мп (перископический телеобъектив с 3,5-кратным оптическим приближением) и 50 Мп (сверхширик).