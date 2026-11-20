Инсайдер раскрыл главную фишку смартфона Xiaomi 19

Компания Xiaomi вывела смартфоны Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max на международный рынок в начале этой недели, а базовую модель Xiaomi 18 ожидают в Китае в декабре. Однако инсайдеры уже переключились на следующее поколение устройств — сегодня информатор Smart Pikachu сообщил, что разработка серии Xiaomi 19 уже началась. По его данным, новые смартфоны получат как плоское, так и изогнутое защитное стекло. К сожалению, инсайдер не уточнил, какие именно модели получат тот или иной тип стекла, а также сколько устройств войдёт в новую линейку. В комментариях его спросили, не будет ли серия называться Xiaomi 20 — в ответ он пояснил, что пока существует только внутреннее кодовое название, а окончательное коммерческое наименование ещё не определено. Такой вопрос вполне закономерен — в прошлом году Xiaomi пропустила номер 16 и сразу перешла от серии Xiaomi 15 к Xiaomi 17, чтобы согласовать нумерацию с Apple.

Интересно, что похожее разделение моделей, по слухам, готовит и Apple для юбилейных iPhone к 20-летию линейки. Недавно инсайдер Ice Universe сообщил, что компания разрабатывает четыре смартфона для следующего года: два с плоским защитным стеклом и ещё два со стеклом, которое изогнуто со всех сторон. Исходя из этих сведений, можно предположить, что базовый Xiaomi 19 получит плоский экран, а модели Pro — изогнутые. Такую версию поддерживают и многие пользователи в комментариях к публикации Smart Pikachu. Впрочем, сам инсайдер ничего подобного не подтверждал.