Часы HUAWEI WATCH Air получат продвинутый экран

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл характеристики умных часов HUAWEI WATCH Air, которые будут официально представлены уже 24 ноября вместе с смартфонами HUAWEI Mate X8 и Mate90 Air.

Итак, сообщается о 1,92-дюймовом квадратном дисплее AMOLED с симметричными рамками толщиной 1,4 мм, суммарной площадью экрана относительно передней панели 86%, пиковой яркостью 3500 нит и поддержкой технологии LTPO 2.0, цельном корпусе из высокоглянцевого титанового сплава, толщине 6,9 мм и массе 27 граммов, батарее нестандартной формы с высоким содержанием кремния и автономностью до недели, возможностях отслеживания показателей здоровья уровня HUAWEI WATCH 6 и спортивных режимах, как в HUAWEI WATCH GT 7 Pro.