HONOR MagicPad 3 Pro возглавил рейтинг AnTuTu

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг самых мощных планшетов под управлением операционной системы Android. Первое место забрал новенький флагман HONOR MagicPad 3 Pro на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, который набирает 4149803 балла. Второе и третье место заняли RedMagic Gaming Tablet 3 Pro и Lenovo Legion Y700 Gen 4, которые базируются на прошлогоднем чипсете Snapdragon 8 Elite. Пятерку замыкают HONOR MagicPad 3 Pro 13.3 и RedMagic Gaming Tablet 3 Pro на всё том же Snapdragon 8 Elite. В десятку также вошли планшеты Lenovo Legion Y700 Gen 4, Xiaomi Pad 8 Pro, OPPO Pad 5, Redmi K Pad и iQOO Pad 5 Pro (все на MediaTek Dimensity 9400+), Vivo Pad5 Pro (Dimensity 9400), OPPO Pad 4 Pro (Snapdragon 8 Elite) и Xiaomi Pad 7 Ultra (фирменная SoC XRING 01).

