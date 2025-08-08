HONOR Play10C с АКБ на 6000 мАч оценили в $90

Компания HONOR пополнила ассортимент смартфонов бюджетной моделью Play10C, главной особенностью которой стал аккумулятор ёмкостью 6000 мАч. Новинка также получила 6,61-дюймовый TFT-экран с разрешением 1604:720 точек, яркостью до 1010 нит и режимом защиты глаз, 6-нанометровую однокристальную систему MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графическим ускорителем ARM G57 MC2 и модемом 5G, предустановленную прошивку MagicOS 9.0 на базе ОС Android 15, основную камеру на 13 Мп, селфи-камеру разрешением 5 Мп, батарею ёмкостью 6000 мАч, защиту от брызг и пыли в соответствии со степенью IP64, боковой дактилоскоп и 3,5-мм гнездо для наушников. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 90, 95 и 125 долларов за конфигурации с 4/128 ГБ, 6/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

