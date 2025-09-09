HONOR Play10T с мощной батареей оценен в 140 долларов

Компания HONOR пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Play10T, которая основана на 6-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графическим ускорителем Adreno 619.

Новинка также получила 6,8-дюймовый TFT LCD-дисплей с разрешением 2412:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц и яркостью 700 нит, 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, тыльную камеру с главным модулем на 50 Мп, селфи-камеру разрешением 5 Мп, батарею ёмкостью 7000 мАч, поддержку 45-Вт быстрой проводной и обратной зарядок, корпуса толщиной 8,24 мм и массой 207 граммов, защиты от пыли и воды в соответствии со степенью IP65, стереодинамики, 5G-модем, адаптеры Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC и GPS, прочность по сертификату SGS Gold Label и предустановленную прошивку Magic OS 9.0 на основе ОС Android 15. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 140 долларов за базовую версию с 8/128 ГБ памяти.
