HONOR Vision - это 55-дюймовый 4K HDR телевизор с всплывающей камерой AI

HONOR объявила о своем выходе на рынок интеллектуальных телевизоров, представив Vision. Телевизор оснащен интеллектуальным набором микросхем Honghu 818 от HiSilicon, а также набором микросхем AI Camera NPU, флагманским чипсетом WiFi уровня, и станет первым телевизором, который будет работать на новой ОС Harmony от Huawei.

HONOR Vision получил 55-дюймовый HDR-дисплей 4k, толщиной 6,9 мм, соотношением экрана к корпусу 94% и панель с углом обзора 178 градусов. Он также оснащен 6-дюймовыми динамиками мощностью 10 Вт и поддерживает подключение нескольких устройств. Встроенная всплывающая AI- камера позволяет пользователям совершать видеозвонки. HONOR Vision должен поступить на рынок в 2020 году.