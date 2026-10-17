HONOR WIN 2 протестировали в бенчмарке AnTuTu

Смартфон также получит от 12 до 16 ГБ оперативной памяти, от 256 до 1 ТБ встроенной памяти, систему охлаждения с вентилятором, дисплей с с разрешением 2К, кадровой частотой 185 Гц, рамкой толщиной 0,93 мм и частотой регулировки ШИМ 5920 Гц, батарею ёмкостью 10100 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 100 Вт, поддержку беспроводной зарядки, 200-Мп тыльную камеру, два динамика, мощный вибромотор, защиту от воды и пыли по стандарту IP69K, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и порт USB 3.2 Gen 1.