HONOR WIN 2 протестировали в бенчмарке AnTuTu

Компания HONOR опубликовала результаты тестирования смартфонов WIN 2 в популярном бенчмарке AnTuTu. Аппарат набрал 5702964 балла. Столь высокий результат оказался возможен благодаря использованию флагманской 2-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с тактовой частотой до 5 ГГц.

Смартфон также получит от 12 до 16 ГБ оперативной памяти, от 256 до 1 ТБ встроенной памяти, систему охлаждения с вентилятором, дисплей с с разрешением 2К, кадровой частотой 185 Гц, рамкой толщиной 0,93 мм и частотой регулировки ШИМ 5920 Гц, батарею ёмкостью 10100 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 100 Вт, поддержку беспроводной зарядки, 200-Мп тыльную камеру, два динамика, мощный вибромотор, защиту от воды и пыли по стандарту IP69K, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и порт USB 3.2 Gen 1.