HONOR X5c Plus оценили в 85 долларов

Компания HONOR пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью X5c Plus, которая основана на 12-нанометровой однокристальной системе MediaTek Helio G81 с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим ускорителем Mali-G52 MC2. Новинка также получила 6,74-дюймовый TFT LCD-экран с разрешением 1600:720 точек, соотношением сторон 20:9 и защитой зрения Eye Comfort, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти, предустановленной операционной системой Android 15 с фирменной прошивкой MagicOS 9.0, сдвоенной 50-Мп основной камерой с вспомогательным QVGA-датчиком, селфи-камерой разрешением 5 Мп, батареей ёмкостью 5260 мАч, поддержкой 15-Вт проводной быстрой зарядки, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 2,4/5 ГГц и Bluetooth 5.1, а также корпусом толщиной 7,89 мм и массой 186 граммов. Цена смартфона на дебютном рынке составляет эквивалент 85 долларов за версию с 4/128 ГБ.

