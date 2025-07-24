Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагмана с 1-дюймовым сенсором

Прошлогодняя серия смартфонов Huawei Pura 70 ознаменовала новую эру телефонов компании. И, будем честны, несмотря на радикальную смену дизайна и различные ограничения, линейка получилась удачной и интересной. Новый Huawei Pura 80 Pro — флагман компании, который занимает промежуточное положение между базовой и Ultra моделью. Разбираемся, чем он интересен.

Комплектация

Pura 80 Pro поставляется в упаковке из плотного белого картона с типичным для компании дизайном.Внутри всё тоже по классике: смартфон, скрепка для извлечения SIM-лотка (смартфон поддерживает две физические SIM-карты), набор различной документации, USB-кабель, фирменная быстрая зарядка на 100 Вт, а также защитный чехол. Он довольно простенький, не такой крутой, как в прошлогоднем Pura 70 Ultra, но приятный.

Внешний вид

Вопрос дизайна чуть ли не всегда был главным предметом споров в отношении смартфонов Huawei. Дизайн новинки в сравнении с прошлогодним поколением не получил таких же масштабных изменений, как годом ранее, но и полной копией его не назвать. Новинка, как и прошлое поколение, выполнена из металла в сочетании с глянцевым стеклом красного, белого или чёрного цвета. Красная версия выглядит особенно интересно.

Несмотря на нетипичный дизайн с крупным блоком камеры, смартфон может похвастаться продуманной эргономикой. Конечно, дотянуться от одного края дисплея до противоположного без перехвата, мягко говоря, затруднительно при габаритах 163×76,1×8,3 мм, но в целом аппарат лежит приятно, хотя и выскальзывает из-за глянцевой поверхности стекла и сильно пачкается. Смартфон, кстати, довольно увесистый — 219 граммов. Впрочем, столько же весят и конкуренты.

И так как это флагман 2025 года, разумеется, здесь есть защита от воды и пыли, причём не абы какая, а IP68 и IP69. Постепенно это становится классикой для современных топовых устройств, хотя от последнего IP-стандарта смысла не очень много. Первый гарантирует защиту устройства на глубине до 2 метров сроком до 30 минут, а второй защищает от мойки водой температурой до 80 градусов под высоким давлением. Сомневаемся, что найдёте применение для последнего.

Органы управления тем временем расположены всё так же привычным образом. Слева пусто. Справа клавиши регулировки громкости и включения, снизу порт для зарядки и передачи данных, микрофон, динамик и слот для SIM-какарт, а сверху ИК-порт и ещё один микрофон.

Качество звука при этом очень хорошее. У Huawei получилось сбалансированное стерео со без перекоса по частотам и при этом небольшими басами. Да и запас громкости неплохой: и для музыки, и для подкастов смартфона хватает.

Дисплей

Huawei, на нашей памяти, никогда не скупилась на дисплеи, а потому оборудовала Pura 80 Pro экраном диагональю 6,8 дюйма, основанным на LTPO OLED матрице. LTPO — технология смены частоты обновления экрана в определённых пределах, в случае Pura 80 Pro — от 1 до 120 Гц. Такая технология позволяет автоматически регулировать частоту обновления дисплея в зависимости от типа контента на нём. А это уже приводит к увеличению автономности.

Помимо того, что экран плавный, он ещё и чёткий за счёт разрешения 2848×1276 пикселей и плотностью пикселей 460 PPI. Экран качественный, и к нему не придраться: он сочный, с широкими углами обзора, а за счёт высокого PPI лишён «рыхлостей». Это позволяет рассматривать даже мелкие схемы, например, картины по номерам или проводку автомобиля.

Что ещё стоит отметить, так это высокую яркость дисплея. Компания заявляет о 3000 нит в пике, однако, как показывает практика и замеры специалистов, такие показатели можно получить только на небольшой площади экрана. На практике же стоит рассчитывать на значения в два-три раза меньше. Главное, что стоит понимать, дисплей не слепнет при использовании ясным днём.В общем-то к экрану не придраться, он всем хорош. Единственно что стоит учитывать — ШИМ. Он здесь составляет 1440 Гц, и если вы чувствительны к ШИМ, то лучше подумать над выбором другой модели.

Железо

Смартфон работает на фирменном процессоре Kirin 9020. Это флагманский чип компании, который произведён по 7 нм техпроцессу и включает в себя три кластера ядер. Есть одно суперпроизводительное с частотой 2500 МГц, три просто производительных ядра с частотой 2150 МГц и четыре энергоэффективных (1600 МГц).В сумме это не рекордсмен по мощности, как графической, так и логической. Причём далеко нет, что делает его не самым удачным выбором для любителей померяться мышцами в бенчмарках. В синтетических тестах аппарат набирает немногим более, чем современные процессоры среднего сегмента. При этом это не делает его слабым устройством.

Он без проблем запускает игры типа PUBG Mobile на максимальных настройках графики, работает в 60 FPS без фризов. Для Genshin требуется уже более низкое качество текстур, но в основном устройство работает шустро и без тормозов.

Не в последнюю очередь плавная работа — результат оптимизации EMUI 15. Она, как и ранее, из коробки лишена Google-сервисов, но они ставятся без проблем — инструкций в интернете полно. Система не сильно поменялась в сравнении с прошлой версией: стала чуть плавнее и красивее, но самое удобное, что есть система шумоподавления при звонках, и правда спасает в метро и ТЦ.

Камера

Если в прошлом году крупным основным сенсором могла похвастаться только топовая модель, то теперь и Pro версия. Смартфон получил 1-дюймовый сенсор RYYB на 50 Мп с регулируемой диафрагмой f/1.6−f/4.0 в качестве главного модуля. Вторая камера — ультраширокоугольная с разрешением 40 Мп и f/2.2. Третья — телевик на 48 Мп с f/2.1 с 4x оптическим зумом.И так как диафрагма основной камеры изменяется физически, а не программно, в тёмное время суток на главный объектив получаются впечатляюще яркие кадры. Смартфону буквально без разницы, день ли, либо ночь. Если в кадре есть хоть какое-то достаточное количество света, то Huawei Pura 80 Pro сделает качественный снимок.

Да и в целом к камерам нет вопросов. Днём все объективы обеспечивают чёткие кадры с натуральной цветопередачей и естественным балансом белого. Даже ультраширокоугольный модуль хорошо прорабатывает тени.

И отдельно стоит отметить макросъёмку. Она реализована за счёт телевика, и она впечатляет. Huawei заметно поработали над алгоритмами съёмки и обработки мелких объектов, чтобы добиться кадров, сделанных будто под микроскопом. Это особенно заметно при съёмке глаз, где можно увидеть мелкие волоски на веках, которые и пальцем не уловить. В общем-то, если увлекаетесь макросъёмкой, то такой модуль придётся по вкусу.

Аппарат снимает 4K 60 FPS на все камеры, кроме ультраширика. Само же качество довольно типичное. Смартфон достаточно корректно выставляет баланс белого и не пугает некорректно установленной экспозицией, но при этом не чувствуется глубина кадра.Что же до селфи-камеры, то она также осталась на 13 Мп. Кадры на неё получаются детализированными, с высоким контрастом и корректными цветами. Даже вечером можно получить кадр достойного качества.

Батарея

А вот аккумулятор довольно типичный — на 5170 мАч. На фоне других китайских компаний с почти 6000 мАч такая АКБ выглядит довольно скромно, но это не умаляет возможностей Huawei Pura 80 Pro в плане продолжительности работы на одном заряде.При умеренном расходе батареи без постоянного скроллинга ленты соцсетей или чатов смартфон стабильно работает полтора-два дня. Если в течение дня его практически не выпускать, то к вечеру остаётся 20-30% заряда. При этом скорость восполнения питания, впечатляющая: с 0 до 100% за 30 минут.

Итоги

Huawei Pura 80 Pro — это мощный флагман, которого с головой хватит на ближайшие годы. Причём мощный он, в первую очередь, в вопросе камеры, а не в плане процессорной производительности, хотя и с ней всё в порядке. Это сбалансированная модель, которая даёт прикурить другим флагманам первого эшелона.Помимо этого, данный смартфон радует впечатляющим дизайном, быстрой зарядкой и качественным экранаом. Бренд уверенно доказывает: даже с ограничениями на рынке можно создавать устройства, которые приятно использовать каждый день. Из минусов стоит отметить большой блок камер, маркий корпус и довольно внушительную стоимость.