OPPO A6x 5G готов к выходу

Авторитетный инсайдер Абхешек Ядав сообщает, что уже в скором времени состоится релиз смартфона OPPO A6x 5G. Судя по опубликованному пресс-рендеру, аппарат получит две расцветки, плоскую боковую рамку и вертикальной ориентированный блок сдвоенной основной камеры. Смартфон также оснастят батареей ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 45-Вт проводной быстрой зарядки и предустановленной прошивкой ColorOS на базе ОС Android.

Напомним, что в конце сентябре был выпущен смартфон OPPO A6, в оснащение которого вошел 6-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, 6,57-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 1400 нит, 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, до 512 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, испарительную камеру Super VC площадью 4300 мм², тыльную камеру с модулями на 50 Мп и 2 Мп, фронтальную камеру разрешением 16 Мп, АКБ ёмкостью 7000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 7000 мАч, защиту от воды и пыли по стандартам IP66/IP68/IP69, а также корпус толщиной 8 мм.
