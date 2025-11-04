Tecno Spark Go 5G вышел в красной расцветке

Компания Tecno выпустила новый вариант смартфона Spark Go 5G, который выполнен в ярко-красной расцветке. Цена новинки составляет 110 долларов. Смартфон имеет в своем оснащении 6-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 6400 5G с тактовой частотой до 2,5 ГГц, графикой Mali-G57 MP2 и модемом 5G, 6,74-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 1600:720 пикселей и частотой обновления 120 Гц, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 18 Вт, корпус толщиной 7,99 мм и массой 194 граммов, защиту от брызг и пыли по стандарту IP64, основную камеру на 50 Мп, фронтальную камеру разрешением 5 Мп и динамики с поддержкой DTS.