Рассекречен дизайн Samsung Galaxy S26

В коде бета-версии оболочки One UI 8.5 обнаружились схематичные изображения смартфонов Samsung Galaxy S26, S26 Plus и S26 Ultra, релиз которых ожидается в начале следующего года. Эти рендеры подтверждают предыдущие утечки: вертикально ориентированный блок основной камеры с тремя модулями в младших моделях и четырьмя в Galaxy S26 Ultra. По предварительным данным, смартфоны будут основаны на топовых однокристальных системах Samsung Exynos 2600 и Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 в зависимости от региона. При этом не стоит ждать серьезного увеличения ёмкости аккумуляторов и улучшения фотовозможностей.

