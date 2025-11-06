Apple готовит к релизу iPhone Air с двумя камерами

Согласно данным инсайдера Digital Chat Station из Weibo, новая модель может получить две 48-мегапиксельные камеры Fusion — основную и ультраширокоугольную. Сейчас устройство находится на стадии тестирования, а релиз должен состояться уже в следующем году. Горизонтальный выступ под камеры, присутствующий у текущего iPhone Air, будет сохранён, а модули останутся расположенными рядом друг с другом по горизонтали. Причина отсутствия телеобъектива, по-видимому, связана с тем, что блок призм и линз занимает слишком много места, выходя за рамки допустимых размеров корпуса, из-за чего инженеры решили ограничиться широкоугольным и ультрашироким сенсором. Впрочем, пока что это всего лишь слух, который ещё предстоит проверить.