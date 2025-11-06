Apple готовит к релизу iPhone Air с двумя камерами

iPhone Air стал настоящим инженерным достижением — Apple удалось вопреки всем ожиданиям создать флагман, сочетающий тонкий корпус и высокую производительность. Особенно впечатляет то, как компания смогла уменьшить логическую плату на базе процессора A19 Pro, разместив её только в верхней части корпуса, освободив остальное пространство под аккумулятор. Однако толщина корпуса всего 5,6 миллиметра не оправдывает отсутствие второй основной камеры, которая могла бы сделать устройство более универсальным и, возможно, повысить продажи. По слухам, в Apple рассматривают возможность оснастить iPhone Air 2 двумя камерами высокого разрешения. Однако стоит смириться с тем, что дизайн, вероятнее всего, останется прежним.

Согласно данным инсайдера Digital Chat Station из Weibo, новая модель может получить две 48-мегапиксельные камеры Fusion — основную и ультраширокоугольную. Сейчас устройство находится на стадии тестирования, а релиз должен состояться уже в следующем году. Горизонтальный выступ под камеры, присутствующий у текущего iPhone Air, будет сохранён, а модули останутся расположенными рядом друг с другом по горизонтали. Причина отсутствия телеобъектива, по-видимому, связана с тем, что блок призм и линз занимает слишком много места, выходя за рамки допустимых размеров корпуса, из-за чего инженеры решили ограничиться широкоугольным и ультрашироким сенсором. Впрочем, пока что это всего лишь слух, который ещё предстоит проверить.