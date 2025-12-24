Samsung Galaxy A57 получит улучшенную камеру

В коде прошивки One UI обнаружились подробности о смартфонах Samsung Galaxy A37 и Galaxy A57, которые будут представлены в первой половине следующего года. Итак, младшая модель получит тройную тыльную камеру с главным разрешением 50 Мп на базе сенсоров оптического размера 1/1,56 дюйма Sony IMX906 или Samsung S5KGNJ зависимости от региона продаж. В предыдущем поколении использовался более простой датчик Sony IMX882 оптического формата 1/1,95 дюйма. Также в состав камеры войдут модули на 8 Мп (сверхширик) и 5 Мп. Galaxy A57 оснастят теми же сенсорами Sony IMX906 или Samsung S5KGNJ, а также новым 13-Мп сверхширокоугольным модулем на базе датчика ISOCELL S5K3L6. Обновится и фронтальная камера – 12-Мп сенсор Samsung ISOCELL S5K3LC.