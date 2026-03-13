HONOR X80 GT получит аккумулятор на 13000 мАч

Один из китайских инсайдеров сообщает, что компания HONOR готовит нового рекордсмена по ёмкости батареи. Утверждается, что грядущий HONOR X80 GT получит аккумулятор емкостью 13000 мАч. Релиз устройства ожидается уже в первой половине этого года.

Напомним, что в самом конце прошлого года был выпущен смартфон HONOR WIN с батареей ёмкостью 10000 мАч, 6,83-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1272:2800 точек и кадровой частотой до 185, 3-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X Ultra, до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.1, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (OIS), 50 Мп (телеобъектив с оптической стабилизацией) и 12 Мп (сверхширик с автофокусом), селфи-камерой разрешением 50 Мп, поддержкой 100-Вт проводной, 80-Вт беспроводной и обратной зарядок, системой охлаждения с вентилятором, защитой от воды и пыли и воды в соответствии со степенями IP68, IP69 и IP69K, а также металлической рамкой корпуса.