HONOR X80 GT получит аккумулятор на 13000 мАч

Напомним, что в самом конце прошлого года был выпущен смартфон HONOR WIN с батареей ёмкостью 10000 мАч, 6,83-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1272:2800 точек и кадровой частотой до 185, 3-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X Ultra, до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.1, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (OIS), 50 Мп (телеобъектив с оптической стабилизацией) и 12 Мп (сверхширик с автофокусом), селфи-камерой разрешением 50 Мп, поддержкой 100-Вт проводной, 80-Вт беспроводной и обратной зарядок, системой охлаждения с вентилятором, защитой от воды и пыли и воды в соответствии со степенями IP68, IP69 и IP69K, а также металлической рамкой корпуса.