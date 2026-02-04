Red Magic 11 Pro+ снова лидер бенчмарка AnTuTu

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг самых мощных флагманов под управлением операционной системы Android. Лидером снова стал Red Magic 11 Pro+ в конфигурации с 24 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти. Топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 позволил ему набрать 4104271 балл. На втором месте оказался Vivo X300 Pro с MediaTek Dimensity 9500, а на третьем – Realme GT8 Pro с тем же Snapdragon 8 Elite Gen 5. Также в десятку самых производительных моделей вошли iQOO 15, HONOR Magic8 Pro, HONOR WIN, HONOR Magic8, OnePlus 15, REDMI K90 Pro Max (все на Snapdragon 8 Elite Gen 5) и Vivo X300 (Dimensity 9500 с результатом в 3739657 баллов).