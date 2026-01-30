Redmi Turbo 5 Max бьёт рекорды продаж

Компания Xiaomi отчиталась об успехах представленного вчера в Китае смартфона Redmi Turbo 5 Max. Утверждается, что новинка превзошла рекорд продаж для новых смартфонов в ценовой категории от 290-430 долларов. Причём, произошло этого всего через два часа после начала продаж.

Напомним, что оцененный от 315 долларов Turbo 5 Max оснащается аккумулятором ёмкостью 9000 мАч, металлическим каркасом, изготовленном на станке с ЧПУ, тыльной панелью из стекловолокна, 6,83-дюймовым экраном с разрешением 1,5K, пиковой яркостью 3500 нит и ШИМ-регулировкой яркости с частотой 3840 Гц, производительной 3-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 9500s, оперативной памятью LPDDR5X Ultra, флеш-памятью UFS 4.1, продвинутой 3D-системой охлаждения, 50-Мп основной камерой с датчиком Light Hunter 600 и оптической стабилизацией, поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт, обратной проводной зарядкой на 27 Вт, подэкранным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, симметричными двойными динамиками, а также защитой от воды и пыли в соответствии со стандартами IP66, IP68, IP69 и IP69K.