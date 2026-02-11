Новые флагманы Xiaomi не получат Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Большинство производителей смартфонов с радостью устанавливали бы в свои флагманы дорогой Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro от Qualcomm, если бы не стремительный рост цен на DRAM и NAND-память. Xiaomi, которая традиционно первой выпускает премиальные модели с топовым процессором, теперь также ощущает это давление. Дополнительную нагрузку создаёт переход на 2-нм техпроцесс TSMC для процессоров этого года, что неизбежно ведёт к увеличению затрат. На этом фоне появился слух о том, что вся флагманская линейка Xiaomi может получить только стандартный Snapdragon 8 Elite Gen 6 или Dimensity 9600. Точная стоимость Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro пока не раскрывается, однако ранее сообщалось, что большинство Android-флагманов будут оснащаться обычной версией Snapdragon 8 Elite Gen 6, тогда как вариант Pro останется прерогативой ультрапремиальных устройств из-за высокой цены.

Для ориентира приводится оценочная стоимость Snapdragon 8 Elite Gen 5 на уровне 280 долларов, что позволяет представить ценовой уровень новых флагманских процессоров, которые выйдут позже в этом году. Инсайдер Digital Chat Station утверждает, что базовая версия Xiaomi, а также модификации Pro и Pro Max выйдут в сентябре и ни одна из них не получит Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. При этом в линейке может появиться Xiaomi 18 Ultra, который традиционно оснащается самыми продвинутыми компонентами, и именно эта модель, вероятно, станет единственной модификацией с Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.