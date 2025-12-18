OPPO Find X9s получит две 200-Мп камеры

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне OPPO Find X9s, официальный релиз которого ожидается в начале следующего года. Устройству приписывают наличие топового 3-нанометрового процессора MediaTek Dimensity 9500+ с тактовой частотой до 4,2 ГГц и графическим ускорителем Mali-G1 Ultra MP12, а также тройной тыльной камеры с 200-Мп главным модулем и 200-Мп перископическим модулем. Причем в обоих модулях будет использоваться новенький датчик изображения Samsung HP5 оптического формата 1/1,56 дюйма. Напомним, что в обычном OPPO Find X9 используется основная камера Hasselblad с модулями на 50 Мп, 50 Мп (сверхширик с углом обзора 120°) и 50 Мп (3-кратный оптический зум).

