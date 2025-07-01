Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон…

Сам корпус тонкий, толщина всего 7.38 мм и это с учетом аккумулятора с емкостью в 6000 мАч. Достигнуто использованием передовой кремниево-углеродной батареи.
Боковая грань ровная из металла. Крышка с небольшим закруглением по периметру, дополнительно уменьшая восприятие габаритов смартфона.
На нижнем торце разъем USB-C, микрофон и динамик. Выдвижной лоток для двух nanoSIM.
Сверху дополнительный динамик и микрофон шумоподавление. Смартфон выдает стереозвук хорошего качества с поддержкой OReality Audio, особенно заметно в играх и при просмотре роликов со стриминговых сервисов. ИК-диод позволит использовать смартфон как универсальный пульт для управления бытовой техникой.
На боковой грани спаренный регулятор громкости и кнопка включения, окрашенная в оранжевый цвет. Кнопки нажимаются с небольшим усилием, место расположения хорошо определяется слепым методом.
В углу крышки у realme P3 Ultra блок камеры с двумя объективами, линзы которых обрамлены металлическим кольцом. Яркая светодиодная вспышка. Блок выступает над плоскостью крышки и при размещении на столе будет выступать точкой опоры.
Комплектный чехол компенсирует это и дополнительно защищает корпус. Прозрачное исполнение сохраняет видимость рисунка на крышке. При этом у смартфона полноценный уровень пылевлагозащиты IP69, позволяющий погружать смартфон в воду.
Лицевая сторона с защитным стеклом, олеофобное и антибликовое покрытия присутствуют. Объектив фронтальной камеры в компактном островке по центру. С завода нанесена дополнительная защитная пленка. Дактилоскопический сенсор интегрирован в дисплей, срабатывает точно и быстро.
Частота обновления 120 Гц. Выводимая картинка плавная при работе с интерфейсом, воспроизведении роликов и в играх. В настройках предлагаются детальные возможности индивидуальной настройки. Режим Always-on-Display с кастомизацией.
Есть поддержка Rainwater Smart Touch и AI Ultra Touch Control для повышения точности сенсорного управления при попадании капель воды на поверхность экрана и при взаимодействии с мокрыми пальцами.
Доступно 12 Гбайт оперативной памяти с технологией увеличения с задействованием внутреннего хранилища. Представлены версии объемами 256 и 512 Гбайт. Уровень быстродействия высокий, играючи справляется с приложениями и позволяя играть на средних/высоких настройках графики.
Поддерживает актуальные технологии связи. 5G и 4G, за время тестов смартфон продемонстрировал уверенный прием в городской застройке, на трассе и на даче. Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 с высокими скоростями работы с данными. Beidou, GPS, GLONASS, Galileo и QZSS. Бесконтактные платежи NFC.
Вместо увеличения количества камер, уделили внимание основным, используемым наиболее часто. Основная 50 Мп Sony IMX896 и 8 Мп широкоугольный. Поддерживается оптическая стабилизация изображения.
При любом уровне освещения получаем фотоснимки с правильным цветовым балансом, высокой четкостью. Детализация с высокой резкостью. Отличный вариант для повседневной съемки.
В ночное время снимает с объединением нескольких кадров в один и с увеличенной экспозицией. Приложение предлагает большой набор режимов съемки, AI-обработка и определение сцены. Видео записывает с разрешением 4К 60 кадров в секунду.
Фронтальная камера с разрешением 16 Мп. Хорошее качество фотосъемки и закрытие задач по видеозвонкам. Поддерживает размытие фона и улучшение лица.
Установлена актуальная версия операционной системы Android с оболочкой realme UI 6.0. Оболочка интуитивно понятна и предлагает детальные настройки по кастомизации. Несколько магазинов приложений, включая Google Play.