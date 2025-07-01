Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон

На российском рынке запустили новую серию смартфонов realme P, разработанную для маркетплейсов. Упор в ней делается на балансе стоимости, производительности и качества. Ориентированы они на продвинутую молодую аудиторию, интересующихся мобильным геймингом, ценящую эффективность и предпочитающих яркий дизайн. Одним из первых стал смартфон realme P3 Ultra не так давно представленный на российском рынке предлагает сбалансированное техническое оснащение, высокие показатели автономной работы и корпус с защитой от воды. Новинка получила AMOLED дисплей с частотой обновления 120 Гц, платформу на процессоре MediaTek Dimensity 8350 Ultra 5G, основную камеру Sony IMX896 с оптической стабилизацией изображения, аккумулятор с емкостью 6000 мАч с поддержкой зарядки 80 Вт, высший уровень пылевлагозащиты IP69.

Обзор realme P3 Ultra

Комплектация

Коробка в ярко желтом цвете с минималистичным оформлением. Комплект включает силиконовый чехол, зарядное устройство с мощностью 80 Вт, кабель USB, скрепку для лотка, руководство пользователя и гарантийный талон. Все необходимое для комфортной эксплуатации уже идет в комплекте, избавляя от дополнительных трат на аксессуары.

Комплектация realme P3 Ultra

Внешний вид

Доступен в двух цветах: лунный белый (у нас на снимках) и планетарный синий. Интересно смотрится нанесенное на крышку изображение луны, играющее светом при наклоне крышки.

Внешний вид realme P3 Ultra

Сам корпус тонкий, толщина всего 7.38 мм и это с учетом аккумулятора с емкостью в 6000 мАч. Достигнуто использованием передовой кремниево-углеродной батареи.

Внешний вид realme P3 Ultra

Боковая грань ровная из металла. Крышка с небольшим закруглением по периметру, дополнительно уменьшая восприятие габаритов смартфона.

Внешний вид realme P3 Ultra

На нижнем торце разъем USB-C, микрофон и динамик. Выдвижной лоток для двух nanoSIM.

Внешний вид realme P3 Ultra

Сверху дополнительный динамик и микрофон шумоподавление. Смартфон выдает стереозвук хорошего качества с поддержкой OReality Audio, особенно заметно в играх и при просмотре роликов со стриминговых сервисов. ИК-диод позволит использовать смартфон как универсальный пульт для управления бытовой техникой.

Внешний вид realme P3 Ultra

На боковой грани спаренный регулятор громкости и кнопка включения, окрашенная в оранжевый цвет. Кнопки нажимаются с небольшим усилием, место расположения хорошо определяется слепым методом.

Внешний вид realme P3 Ultra

В углу крышки у realme P3 Ultra блок камеры с двумя объективами, линзы которых обрамлены металлическим кольцом. Яркая светодиодная вспышка. Блок выступает над плоскостью крышки и при размещении на столе будет выступать точкой опоры.

Внешний вид realme P3 Ultra

Комплектный чехол компенсирует это и дополнительно защищает корпус. Прозрачное исполнение сохраняет видимость рисунка на крышке. При этом у смартфона полноценный уровень пылевлагозащиты IP69, позволяющий погружать смартфон в воду.

Внешний вид realme P3 Ultra

Лицевая сторона с защитным стеклом, олеофобное и антибликовое покрытия присутствуют. Объектив фронтальной камеры в компактном островке по центру. С завода нанесена дополнительная защитная пленка. Дактилоскопический сенсор интегрирован в дисплей, срабатывает точно и быстро.

Внешний вид realme P3 Ultra

Экран

На борту AMOLED дисплей с диагональю 6.83 дюйма. Это качественная AMOLED матрица с разрешением 2800х1272 пикселей. У экрана высокая пиковая яркость в 1500 нит. Высокая четкость и контрастность. Проведены оптимизации для коррекции ШИМ, снижая нагрузку на глаза во время длительных игровых сессий.

Экран realme P3 Ultra

Частота обновления 120 Гц. Выводимая картинка плавная при работе с интерфейсом, воспроизведении роликов и в играх. В настройках предлагаются детальные возможности индивидуальной настройки. Режим Always-on-Display с кастомизацией.

Экран realme P3 Ultra

Есть поддержка Rainwater Smart Touch и AI Ultra Touch Control для повышения точности сенсорного управления при попадании капель воды на поверхность экрана и при взаимодействии с мокрыми пальцами.

Платформа

realme P3 Ultra работает на базе платформы MediaTek Dimensity 8350 Ultra 5G. Восьмиядерный процессор, выполненный по 4 нм техпроцессу. Одно производительное ядро Cortex-A715 с тактовой частотой 3350 МГц, три ядра Cortex-A715 с тактовой частотой 3200 МГц, четыре энергоэффективных Cortex-A510 на 2200 МГц. Для отвода тепла используется аэрокосмическая система охлаждения VC, сохраняющая стабильную работу при продолжительной нагрузке.

Оснащение realme P3 Ultra

Доступно 12 Гбайт оперативной памяти с технологией увеличения с задействованием внутреннего хранилища. Представлены версии объемами 256 и 512 Гбайт. Уровень быстродействия высокий, играючи справляется с приложениями и позволяя играть на средних/высоких настройках графики.

Оснащение realme P3 Ultra

Поддерживает актуальные технологии связи. 5G и 4G, за время тестов смартфон продемонстрировал уверенный прием в городской застройке, на трассе и на даче. Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 с высокими скоростями работы с данными. Beidou, GPS, GLONASS, Galileo и QZSS. Бесконтактные платежи NFC.

Аккумулятор

Емкость аккумулятора выше, чем в среднем у смартфонов этого ценового сегмента. Батарея с емкостью 6000 мАч в беспрерывной смешанной нагрузке давала 11.5 часов. Это 1.5-2 дня работы без необходимости зарядки, показатели автономной работы отличные. Поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт, восстанавливающую весь заряд чуть более чем за час. Есть обходная зарядка.

Аккумулятор realme P3 Ultra

Камера

Камера realme P3 Ultra

Вместо увеличения количества камер, уделили внимание основным, используемым наиболее часто. Основная 50 Мп Sony IMX896 и 8 Мп широкоугольный. Поддерживается оптическая стабилизация изображения.

Камера realme P3 Ultra

Камера realme P3 Ultra

Камера realme P3 Ultra

Камера realme P3 Ultra

Камера realme P3 Ultra

При любом уровне освещения получаем фотоснимки с правильным цветовым балансом, высокой четкостью. Детализация с высокой резкостью. Отличный вариант для повседневной съемки.

Камера realme P3 Ultra

Камера realme P3 Ultra

Камера realme P3 Ultra

Камера realme P3 Ultra

Камера realme P3 Ultra

В ночное время снимает с объединением нескольких кадров в один и с увеличенной экспозицией. Приложение предлагает большой набор режимов съемки, AI-обработка и определение сцены. Видео записывает с разрешением 4К 60 кадров в секунду.

Камера realme P3 Ultra

Камера realme P3 Ultra

Камера realme P3 Ultra

Камера realme P3 Ultra

Фронтальная камера с разрешением 16 Мп. Хорошее качество фотосъемки и закрытие задач по видеозвонкам. Поддерживает размытие фона и улучшение лица.

Камера realme P3 Ultra

Камера realme P3 Ultra

Камера realme P3 Ultra

Софт

Софт realme P3 Ultra

Установлена актуальная версия операционной системы Android с оболочкой realme UI 6.0. Оболочка интуитивно понятна и предлагает детальные настройки по кастомизации. Несколько магазинов приложений, включая Google Play.

Софт realme P3 Ultra

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorrealme P3 Ultra – молодежный смартфон с качественным техническим оснащением. Высокая производительность, яркий AMOLED дисплей с 120 Гц, камера Sony 50 Мп с четкой съемкой и оптической стабилизацией, длительное время автономной работы и быстрая зарядка, стереодинамики, защита по IP69, интересное оформление задней крышки, зарядник 80 Вт и чехол в комплекте.
realme P3 Ultra получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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