Официально: Vivo V70 Elite выпустят 18 февраля

Компания Vivo объявила, что смартфоны V70 и V70 Elite будут представлены в Индии 19 февраля. Обе модели оснастят 6,59-дюймовыми экранами с разрешением 1,5K, кадровой частотой до 120 Гц, пиковой яркостью 5000 нит и рамками толщиной 1,25 мм, основной камерой с 50-Мп главным модулем (Sony IMX766), 50 Мп (телеобъектив ZEISS Night Telephoto Camera на датчике Sony IMX882 с 3-кратным оптическим приближением) и сверхширокоугольным модулем с оптикой ZEISS, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, ОЗУ LPDDR5X и флеш-памятью UFS 4.1. Vivo V70 также получит 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, батарею ёмкостью 6500 мАч и поддержку 90-Вт быстрой зарядки, а Vivo V70 Elite – платформу Snapdragon 8s Gen 3.

