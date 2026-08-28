HONOR представила смартфон 600S 5G

Компания HONOR без лишнего шума представила HONOR 600S 5G — новый смартфон среднего класса с аккумулятором большой ёмкости, прочным корпусом и рядом функций на базе искусственного интеллекта. Компания уже опубликовала официальные характеристики устройства, поэтому теперь можно подробно оценить его возможности. HONOR 600S 5G оснащён 6,87-дюймовым TFT LCD-дисплеем с разрешением 1592х720 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 1020 нит. Экран поддерживает постоянное и динамическое затемнение, режим снижения синего света и тёмный режим.

За производительность отвечает процессор Snapdragon 4 Gen 4 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного накопителя. Фирменная технология HONOR RAM Turbo позволяет получить до 16 ГБ виртуальной оперативной памяти, при этом смартфон работает под управлением MagicOS 10 на базе Android 16. Одной из главных особенностей HONOR 600S 5G стал аккумулятор ёмкостью 8100 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт. HONOR утверждает, что в ходе лабораторных испытаний батарея сохраняла более 80% первоначальной ёмкости даже спустя 5 лет использования. Основная камера получила 50-мегапиксельный сенсор с диафрагмой f/1.8, а фронтальная камера оснащена 5-мегапиксельным сенсором. Обе камеры способны записывать видео в разрешении 1080p, других камер здесь нет. Довольно неплохой набор характеристик на самом деле, но пока что нет официальной информации о стоимости новинки.
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