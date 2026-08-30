HONOR Magic 9 получит 100-Вт зарядку

Авторитетный информатор Digital Chat Station раскрыл подробности о смартфоне HONOR Magic 9, который будет представлен 29 сентября в Китае. Итак, устройству приписывают наличие быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт, флагманского 2-нанометрового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6, основной камеры (созданной в сотрудничестве с немецкой компанией Arri) с 200-Мп главным модулем (датчик оптического формата 1/1,28 дюйма, объектив с диафрагмой f/1.57 и оптическая стабилизация) и 200-Мп с телеобъективом (сенсор оптического размера 1/1,4 дюйма и оптика с диафрагмой f/2.6). Также в серию войдут две старшие модели, одна из которых получит активную систему охлаждения.

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