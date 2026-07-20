Смартфоны Samsung Galaxy S24 обновили до One UI 8.5

Компания Samsung выпустила июньское обновление прошивки One UI 8.5 для флагманских смартфонов серии Galaxy S24. Пока апдейт доступен на родном для производителя южнокорейском рынке, но в ближайшие недели распространится и в других регионах. Обновление привносит различные оптимизации, улучшенную стабильность, а также исправления уязвимостей и багов.

Напомним, выпущенная в начале 2024 года линейка Galaxy S24 включает модели S24, S24+ и S24 Ultra. Последняя характеризуется корпусом с титановой рамкой, процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти, 6,8-дюймовым экраном Dynamic AMOLED 2X с разрешением QHD+, яркостью до 2600 нит и адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц, фронтальной камерой на 12 Мп, тыльной камерой с модулями разрешением 200 Мп, 50 Мп (5-кратный оптический зум), 10 Мп (3-кратный зум) и 12 Мп (сверхширик с углом обзора 120˚), аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 45-Вт проводной зарядки и защитой от воды и пыли (IP68).
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