OPPO Find X9 Ultra занял третье место в рейтинге камерофонов

Специалисты французской лаборатории DxOMark опубликовали результаты тестирования основной камеры смартфона OPPO Find X9 Ultra. Аппарат набрал 170 баллов и занял третье место в общем рейтинге. Смартфон уступил Huawei Pura 80 Ultra (175 баллов) и Vivo X300 Pro (171 балл), но опередил iPhone 17 Pro (168 баллов) и Xiaomi 17 Ultra (166 баллов). Как и в случае с остальными флагманами, камера устройства отлично работает во всех сценариях, не имея явных недостатков. Напомним, что оцененный от 1700 евро OPPO Find X9 Ultra оснащается камерой Hasselblad с модулями разрешением 200 Мп (сенсор Sony Lytia-901), 50 Мп (10-кратный оптический зум), 50 Мп (сверхширик) и 200 Мп (3-кратное оптическое приближение).

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